Il ministro degli Esteri a margine delle celebrazioni per la Festa della Repubblica

“Se andrò a votare? No. È previsto dalla costituzione. Quando c’è un quorum, il non far scattare il quorum è un altro modo di votare. Lo hanno detto Napolitano, Pannella”. Così Antonio Tajani, vicepremier, rispondendo sulla sua partecipazione al voto in vista dei prossimi referendum dell’8-9 giugno a margine delle celebrazioni per la Festa della Repubblica. “Se farò come Meloni che non ritirerò la scheda? Non andrò al seggio”, conclude il ministro degli esteri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata