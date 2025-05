Il consigliere ha denunciato la merceria che aveva vietato ingresso agli israealiani

“La situazione è davvero preoccupante quello che è accaduto negli Stati Uniti può accadere anche in Italia. Abbiamo avuto il cartello della merceria, la ristoratrice a Napoli, ogni sabato alle manifestazioni Pro-Pal si urla ‘ammazzate gli ebrei, Palestina libera dal fiume al mare’. Quello che succede in Medioriente non si deve riflettere in Italia, la politica deve dare risposte e scendere in piazza contro l’antisemitismo. La critica giustissima a Netanyahu, io lo critico e l’ho sempre avversato, credo sia diventato una giustificazione per sfogare l’antisemitismo. Io credo che si arrivi al prima possibile un cessate il fuoco e una pace tra le due parti”. Lo ha detto il consigliere comunale di Milano Daniele Nahum, all’uscita della Questura dove insieme al consigliere Gianmaria Radice e a Emanuela Bresner hanno sporto denuncia contro la titolare della merceria che avevo esposto un cartello sulla vetrina del suo negozio, vietando l’ingresso ai cittadini israeliani.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata