Il ministro: in maggioranza "normale confronto, si troverà punto di equilibrio"

Sul terzo mandato, Foti sottolinea che una “legge nazionale è la strada maestra”. “FdI chiede più presidenze al nord? Penso che ci sia un normale confronto che troverà, come sempre, un punto di equilibrio all’interno del centrodestra.”. Così il ministro per il Pnrr Tommaso Foti, rispondendo alle domande dei cronisti all’esterno di palazzo Chigi, in particolare sullo scontro interno alla maggioranza sul terzo mandato per i governatori.

“Se serve legge apposita? Sulle regioni a statuto ordinario certamente”, aggiunge il ministro, che ha anche specificato come invece sia “stato chiesto alla corte costituzionale se possono essere direttamente le regioni (a statuto speciale, ndr) e le province autonome a decidere, o occorra una legge nazionale”. “A noi pare che avere una legge nazionale, per le une e per le altre, sia la strada maestra“, conclude.

