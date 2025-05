Il governatore lascia Palazzo Chigi dopo incontro con la premier

Sulla sanità, Fedriga spiega che è “volontà mia e di Meloni ricomporre la crisi e rilanciare l’azione in Fvg”. “Se si può ricomporre la frattura nel centrodestra in Friuli Venezia Giulia? La volontà è questa, sia mia che della presidente Meloni. La volontà adesso è di rilanciare l’azione, penso molto apprezzata dai cittadini in questi anni, dell’amministrazione regionale che ha visto, penso, una crescita importante della Regione”.

Così il governatore del Fvg, Massimiliano Fedriga, lasciando Palazzo Chigi dopo l’incontro con la premier Giorgia Meloni. “Adesso convocherò, penso nelle prossime ore, una riunione di maggioranza per arrivare a una soluzione che possa andare in questa direzione”, ha quindi annunciato Fedriga che deve risolvere la crisi che si è aperta in Giunta dopo le dichiarazioni del ministro di FdI, Luca Ciriani, sulla sanità. Il problema è solo questo o c’è dell’altro? “Io voglio risolvere i problemi e non alimentare polemiche, e quindi non voglio che ci sia dell’altro. Ma penso, ribadisco, che il problema lo affronteremo in modo costruttivo”, ha concluso Fedriga.

