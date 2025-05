La segretaria del Pd: "Ci sono settori in enorme crisi e bisogna stare loro vicino"

“Qui parlo di libri e di cultura, sono venuta al Salone con grande piacere anche quest’anno”. Così la segretaria Pd Elly Schlein parlando con i giornalisti al Salone del Libro di Torino. “La cultura deve essere libera e rimanere libera, viva il pensiero critico, viva la satira anche quando prende di mira noi. La politica deve fare tanto di più, ci sono settori in enorme crisi e bisogna stargli vicino, è importantissimo per il futuro di tutto il Paese ed è una responsabilità che come Pd noi sentiamo“.

