La vicepresidente del Senato: "Con Trump non staremo a guardare"

“Marina Berlusconi è sempre stimolo di grande riflessione e penso che vada ascoltata. È un’imprenditrice che ha il polso economico del Paese e internazionale, che conosce bene i numeri e cha ha visione”. Lo ha dichiarato la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli, a margine di Direzione Nord a Milano. “Ancora una volta ha dato una linea che non è uno scontro, ma una linea da adottare: ci siamo abituati a vedere un Trump che alza il tiro e poi siede a trattare”, ha sottolineato Ronzulli. “Anche Marina Berlusconi ha fatto capire che se c’è da trattare ci sediamo a trattare, ma con le stesse armi, non staremo a guardare. Il fatto che abbia citato del big tech è un caso perché è un punto dolente per l’America e per Trump”, ha concluso.

