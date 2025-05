Il presidente del Movimento 5 Stelle dopo il 'premier time' al Senato

“Giorgia Meloni è una premier che scende da Marte e arriva sulla Terra“, oppure “non so se abbiamo un ologramma”. Così Giuseppe Conte dopo il ‘premier time’ al Senato. ”Ho visto una Meloni irriconoscibile. Sta fuori di testa? Avete capito sul piano di riarmo cosa ha detto? Ha assicurato che entro il 2025 arriveremo al 2% del Pil sulla spesa per il riarmo ma i miliardi che mancano, dove li prendono? Abbiamo problemi su sanità e scuola e noi buttiamo miliardi per le armi”. “Meno male che c’è il Movimento 5 stelle. Il piano von der Leyen è pura follia”, conclude l’ex premier.

