Crolla l'affluenza nella Regione, anche Merano al secondo turno

Seggi chiusi in Trentino-Alto Adige, chiamato al voto in 265 comuni per il rinnovo dei sindaci, consigli comunali e circoscrizioni. In calo l’affluenza sia in Trentino sia in Alto-Adige. Franco Ianeselli, sostenuto dal centrosinistra, corre verso il mandato bis a Trento al primo turno, con il 54,77 per cento dei voti. Bolzano e Merano andranno al ballottaggio, il prossimo 18 giugno; a Brunico la Svp vince già al primo turno eleggendo Bruno Wolf.

Franco Ianeselli verso il bis a Trento

Franco Ianeselli, sostenuto dal centrosinistra, corre verso il mandato bis a Trento al primo turno, con il 54,77 per cento dei voti. Quando mancano solo 12 sezioni ancora da scrutinare, Ianeselli doppia la sfidante del centrodestra Ilaria Goio che ha raccolto il 26,57 per cento delle preferenze. Partita chiusa con le stesse modalità di 5 anni fa quando in piena pandemia l’election day fu spostato da maggio a settembre con il voto distanziato e spalmato su due giorni. Stavolta il ‘virus’ è stato l’astensionismo: l’affluenza, a livello provinciale, si è fermata al 54,53 per cento, 10 punti in meno rispetto alla precedente tornata elettorale. Per quanto riguarda gli altri candidati, Giulia Bortolotti, sostenuta da Onda, Movimento 5 Stelle e Rifondazione comunista, è al 7,39 per cento. Claudio Geat e la sua Generazione Trento è al 5,13 per cento, mentre Andrea Demarchi del Partito autonomista trentino tirolese raccoglie il 4,56 per cento delle preferenze. Simonetta Gabrielli di Democrazia Sovrana Popolare si ferma all’1,69 per cento.

In Trentino 11 comuni al ballottaggio il 18 maggio

Anche se gli scrutini non sono ancora ultimati appare chiaro che il Trentino tornerà al voto il 18 maggio per i ballottaggi di alcuni dei centri più importanti. Le urne si riapriranno ad Arco, Avio, Borgo Valsugana, Cavalese, Cles con una sfida tutta al femminile, Mori, Novella, Riva del Garda scossa dall’inchiesta della Dda di Trento su politica e presunti appalti facili, Ville d’Anaunia, Volano e Pergine Valsugana, terza città del Trentino, dove il centrodestra unito è in testa sulle civiche e sul Pd.

Trento: Pd primo partito, FdI raddoppia

Il Pd si conferma primo partito, la Lega dimezza e Fratelli d’Italia raddoppia. E’ la prima fotografia che emerge dallo scrutinio, in corso, a Trento dove Franco Ianeselli, sostenuto dal centrosinistra, corre verso il mandato bis al primo turno. Dimezzate le preferenze anche per il Partito autonomista trentino tirolese che, sebbene sia in coalizione di governo di centrodestra in Provincia, alle comunali non ha trovato la quadra con Lega, Forza Italia e FdI esprimendo un proprio candidato sindaco.

Bolzano e Merano al ballottaggio. Svp tiene Brunico al primo turno

Bolzano e Merano andranno al ballottaggio, il prossimo 18 giugno; a Brunico la Svp vince già al primo turno eleggendo Bruno Wolf. È il quadro definitivo delle elezioni comunali in Alto Adige nelle città sopra i 15mila abitanti. Nel capoluogo si sfideranno Claudio Corrarati (centrodestra) e Juri Andriollo (centrosinistra): il primo che ha ottenuto il 36,3% dei voti, il secondo il 27,3%. Ago della bilancia al secondo turno saranno la Svp, che sfiora il 16%, e la civica Io sto con Bolzano, che ha ottenuto un ottimo 12,9%. A Merano il secondo turno è tutto interno alla giunta comunale uscente, con la vicesindaca Katharina Zeller (Svp) al 33% e il sindaco Dario Dal Medico, sostenuto da tre liste civiche, al 31,7%. Male Ulrike Ceresara, candidata del campo largo (Pd, Verdi, Sinistra, Movimento 5 Stelle, Team K), che non va oltre il 23,2%, mentre fa ancora peggio la candidata di Lega e Fratelli d’Italia Elena Da Molin, ferma al 9,5%. Tra i Comuni sopra i 15mila abitanti, Brunico è l’unico assegnato al primo turno: Bruno Wolf (Svp) ottiene il 51,8%. Nei restanti 108 Comuni non è previsto secondo turno. In tutti i casi è stato raggiunto il quorum e non ci saranno commissariamenti.

In Alto Adige affluenza in calo a Bolzano e in tutta Provincia

Il dato definitivo per quanto riguarda l’affluenza in Alto Adige in occasione delle elezioni comunali è del 60%. Un calo abbastanza netto rispetto a cinque anni fa, quando votò il 65,4% degli aventi diritto. In quell’occasione la tornata elettorale fu distribuita su due giorni, domenica e lunedì. Male le città: a Bolzano ha votato il 52,2%, a Brunico il 52,1%, a Merano il 49,9%. Il comune con l’affluenza più alta è Valle di Casies, dove si è ha toccato l’81,1%; quello con la minor partecipazione è Tubre, al 44,4%.

