Si potrà votare fino alle 22 di oggi, domenica 4 maggio

Urne aperte in 154 comuni del Trentino per il rinnovo di sindaci, consigli comunali e circoscrizioni. Si potrà votare fino alle 22. In tutto sono state depositate e ammesse 355 liste mentre sono 254 i candidati sindaco, di cui solo 43 donne, e 5.705 gli aspiranti consiglieri. In 82 comuni è stata depositata una sola lista e dunque l’avversario, per i paesi sotto i 5mila abitanti, sarà il quorum del 40 per cento.

A Trento il sindaco uscente Franco Ianeselli, sostenuto dal centrosinistra, cerca il mandato bis mentre Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia schierano l’imprenditrice Ilaria Goio. Al primo turno Goio non avrà il sostegno del Partito autonomista trentino tirolese, in coalizione di governo in Provincia, che punta su Andrea Demarchi spalleggiato anche dalle liste di due assessori provinciali.

Per Democrazia sovrana popolare la candidata sindaca è invece Simonetta Gabrielli, mentre Giulia Bortolotti corre per Onda, Rifondazione comunista e Movimento 5 Stelle. Infine Claudio Geat sorretto dalla lista civica Generazione Trento. L’eventuale ballottaggio si svolgerà domenica 18 maggio.

