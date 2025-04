Il vicepremier davanti all'ambasciata dell'Oman mentre si svolgono i colloqui

Matteo Salvini passa davanti all’ambasciata dell’Oman, in via della Camilluccia a Roma, mentre sono in corso i negoziati tra Stati Uniti e Iran sul nucleare, scatenando la curiosità dei giornalisti. Polo a maniche corte del Battaglione San Marco, bermuda e buste della spesa tra le mani, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture ironizza proprio sul suo dress code. “Non sono in tenuta da ministro. Passo per caso, ragazzi… Andavo a fare la spesa“. Incalzato sul tema del nucleare, Salvini dice: “Mi auguro che vada tutto bene e che il nucleare venga utilizzato per riscaldare scuole, ospedali, e case, non ad armare nessuno”.

