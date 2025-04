Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti al Question Time: "Abbiamo 1.200 cantieri aperti, i benefici dello sforzo si vedranno a opere concluse"

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, respinge le critiche sui disagi al sistema ferroviario che si sono verificati dall’inizio dell’anno. “Ogni tipo di disservizio sul trasporto ferroviario non può essere accettato come normalità. Va precisato però che nei primi mesi del 2025 è cresciuta la puntualità di tutti i servizi ferroviari erogati. Risultati che nascono dal lavoro di una grande squadra, per garantire un servizio ferroviario puntuale e di qualità”, ha detto il vicepremier nel corso del Question Time alla Camera. “Come avuto modo di rappresentare altre volte, non è un periodo semplice, visto che abbiamo più di 1.200 cantieri aperti, e abbiamo registrato anche un aumento di treni in circolazione, al massimo storico. C’è stato il record di passeggeri trasportati nel 2024, oltre mezzo miliardo di persone. Dopo anni di investimenti congelati e di opposizioni ideologiche, siamo proiettati sull’estensione della rete AV e dei regionali. È chiaro che i benefici dello sforzo saranno misurabili solo a cantieri e opere concluse“, ha aggiunto Salvini.

Ora in diretta dalla Camera per rispondere al Question Time.

