Sabato prossimo il terzo round dei negoziati in Oman

Si è concluso, dopo diverse ore di colloqui, il secondo round di negoziati tra Iran e Stati Uniti sul programma nucleare di Teheran, che si è tenuto all’ambasciata dell’Oman a Roma. Secondo quanto riporta l’agenzia Tasnim, “il clima prevalente durante i negoziati tra Iran e Stati Uniti è stato costruttivo”. Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, ha dichiarato alla televisione di stato iraniana, subito dopo la conclusione dei negoziati con gli Usa sul nucleare a Roma, che Teheran “proseguirà con serietà il percorso dei colloqui” per vedere revocate le sanzioni economiche contro il suo Paese. “L’Iran proseguirà i colloqui in modo costruttivo e mirato”, ha aggiunto.

“Oggi si sono svolti utili colloqui indiretti fra l’Iran e gli Stati Uniti, condotti dal ministro degli Esteri dell’Oman in un clima costruttivo. Le due parti hanno concordato di proseguire i colloqui indiretti tra pochi giorni a livello tecnico, seguiti da un altro round al loro livello sabato prossimo”, scrive poi su X il portavoce del ministero degli Esteri dell’Iran, Esmaeil Baqaei.

Sabato prossimo nuovo round in Oman

Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi successivamente ha detto alla tv di Stato iraniana che il prossimo round di colloqui con gli Stati Uniti sul programma nucleare iraniano si terrà in Oman sabato prossimo, 26 aprile, con l’inviato statunitense Steve Witkoff. Gli esperti si incontreranno lì nei giorni precedenti. Le dichiarazioni suggeriscono un’evoluzione nel secondo round di colloqui tra i due Paesi, che si è tenuto oggi a Roma all’ambasciata dell’Oman, nel quartiere Camilluccia. “I colloqui si sono svolti in un clima costruttivo e posso dire che stanno andando avanti”, ha detto Araghchi alla tv di Stato iraniana. “Spero che dopo i colloqui tecnici saremo in una posizione migliore”, ha aggiunto, sottolineando che “questa volta siamo riusciti a raggiungere una migliore comprensione di una serie di principi e obiettivi”. EST NG01 cba/scp 191643 APR 25

