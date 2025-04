Il sovrano britannico e la regina Camilla sono stati accolti da Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa

Re Carlo III e la regina Camilla sono arrivati a Montecitorio, accolti dal presidente della Camera Lorenzo Fontana, da quello del Senato Ignazio La Russa e da un picchetto interforze. Il sovrano britannico, alla sua 18a visita in Italia, sta tenendo un discorso durante una sessione congiunta del Parlamento.

Cerimonia al via con l’esecuzione, da parte della banda interforze, degli inni del Regno Unito e d’Italia. Poi seguiranno, nell’ordine, gli interventi di Fontana, La Russa e Re Carlo III. Alle 15.15 è previsto il termine e l’uscita dall’ingresso principale di Palazzo Montecitorio.

Fontana: “Legati da profonda fiducia in libertà e democrazia”

“Il Regno Unito e l’Italia sono legati da una storia di amicizia e di mutua ammirazione, che affonda le proprie radici nei secoli. Il rapporto tra i nostri Paesi è contraddistinto da una profonda fiducia nei valori della libertà e della democrazia, che trova nelle Istituzioni parlamentari il suo più saldo presidio”. Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nel corso della cerimonia a Montecitorio davanti al Parlamento in seduta comune in occasione della visita di Stato in Italia dei Reali britannici, Re Carlo III e la Regina Camilla.

Re Carlo in italiano con humour: “Spero non rovinare lingua Dante”

“Spero di non aver rovinato così tanto la lingua di Dante da non essere più invitato in Italia”. Così Re Carlo III rivolgendosi in italiano nell’aula della Camera a ministri e parlamentari presenti per la cerimonia in occasione della sua Visita di Stato. L’assemblea ha quindi tributato al Sovrano un lungo applauso. “Spero ci possiate perdonare se ogni tanto corrompiamo la vostra cucina. Lo facciamo con il massimo affetto possibile”, ha aggiunto.

Re Carlo: “Londra città con più alto numero italiani all’estero”

“Ci riempie di orgoglio il fatto che Londra sia la città dove risiedono più italiani all’estero nel mondo”, ha affermato Re Carlo III.

La Russa: “Amicizia tra nostre nazioni radicata nella storia”

“È davvero per me un grande onore portare il saluto del Senato della Repubblica italiana a questa cerimonia che considero sia veramente simbolica per il profondo legame esistente tra Italia e Regno Unito. È necessario riprendere il sentimento di amicizia tra le nostre nazioni e i nostri popoli è radicato nella storia, in un flusso continuo di sintonie culturali, integrazioni sociali e scambi economici che hanno caratterizzato il nostro rapporto con il Regno Unito. Basti pensare ai tanti letterati e artisti che hanno amato l’Italia e da essa sono stati ispirati. Mi riferisco a Byron, Keats, Dickens solo per citarne alcuni, così come grandi italiani, ad esempio i padri della Patria Mazzini – che visse per lungo tempo in Inghilterra – e Garibaldi – pochi sanno che una squadra di calcio inglese, il Nottingham Forest indossa la maglia che nello statuto è riportata come ‘rosso Garibaldi’ – o a Guglielmo Marconi, che hanno trovato un fondamentale punto di riferimento nella terra e nella cultura del Regno Unito”, ha dichiarato il presidente del Senato Ignazio La Russa nell’Aula di Montecitorio.

La Russa: “Presenza Reali omaggio a patria parlamentarismo”

“Vorrei infine sottolineare l’alto valore simbolico della prestigiosa presenza delle Loro Maestà in quest’Aula, davanti al Parlamento riunito. È la prima volta che capita per le Maestà d’Oltremanica. Ascoltare qui, per la prima volta nella storia istituzionale italiana, il Sovrano costituzionale del Regno Unito rappresenta non solo un omaggio alla patria che ha fatto nascere il parlamentarismo moderno, ma anche un invito a riaffermare la centralità delle assemblee legislative nei sistemi democratici. Grazie per la vostra presenza e benvenuti in Italia”, ha aggiunto La Russa.

Il programma di Re Carlo

Il presidente della Camera Lorenzo Fontana avrà un incontro di carattere bilaterale con i sovrani, in Sala della Regina, dove sono allestite teche con alcuni disegni originali e manufatti, tra i quali il bozzetto dell’Aula di Montecitorio dell’architetto Ernesto Basile. A seguire in sala dei ministri, al piano Aula, è previsto un momento di saluto con i componenti degli uffici di presidenza di Camera e Senato e con il rappresentante del governo, il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

