Il presidente della Repubblica e il sovrano inglese assistono all'Otello di Shakespeare. Stasera la cena al Quirinale

Prosegue la visita di Re Carlo III a Roma: in mattina l’incontro con la premier, Giorgia Meloni, a Villa Pamphilj e a seguire la visita all’ex Mattatoio di Testaccio con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Meloni e Re Carlo a Villa Pamphilj

La presidente del Consiglio ha accolto al Casino del Bel Respiro di Villa Pamphilj il sovrano del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Presente anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il collega britannico David Lammy. Il faccia a faccia è durato poco meno di un’ora. La premier, che alle 12.15 riceve anche Sua Maestà Regina Rania di Giordania, questa sera parteciperà poi al Quirinale alla cena organizzata in occasione della visita di Stato in Italia di Re Carlo III e della Regina Camilla.

Re Carlo colpito dal giardino all’italiano di Villa Pamphilj

Subito dopo il suo arrivo al Casino del Bel Respiro di Villa Pamphilj per l’incontro con Meloni, Re Carlo III, grande appassionato di giardini, si è soffermato ad ammirare il Giardino Segreto del Casino. Il sovrano, secondo quanto si apprende, accanto alla premier ha osservato colpito il giardino all’italiana che sorge sul terrazzamento della struttura che si trova nel cuore della Villa, decorato da siepi sempreverdi che ricordano nella forma i simboli araldici dei Pamphilj (la colomba e il giglio), con al centro la fontana di Venere. Sul bavero della giacca, Re Carlo indossa la spilla di Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito della Repubblica italiana decorato di Gran Cordone, la massima onorificenza della Repubblica.

Re Carlo e Mattarella all’Mattatoio

La visita di Re Carlo prosegue all’ex Mattatoio di Testaccio, dove il sovrano è stato accompagnato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ad accoglierli il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Presenti il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il corrispettivo inglese David Lammy, oltre alla ministra dell’Università Anna Maria Bernini. Gli ospiti assisteranno alla rappresentazione del primo atto dell’Otello di Shakespeare, messa in atto dagli studenti della scuola di arte drammatica Silvio D’Amico. Per l’occasione presenti anche gli attori Luca Zingaretti e Margherita Buy e Gianni Letta, presidente dell’accademia drammaturgica. Seguirà una tavola rotonda a tema energia e ambiente, tema molto caro a Carlo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata