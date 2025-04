I reali britannici sono in visita dal 7 al 10 aprile. Il viaggio cade in occasione del loro 20° anniversario di matrimonio

Re Carlo III e la regina consorte Camilla sono attesi in visita in Italia dal 7 al 10 aprile. Viaggio che cade in occasione del loro 20° anniversario di matrimonio, celebrato il 9 aprile 2005.

Re Carlo e Camilla in Italia: il programma

Il 9 aprile i reali britannici avranno una serie di impegni istituzionali tra cui l’udienza con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. I sovrani inglesi deporranno anche una corona di fiori sulla tomba del Milite Ignoto. Re Carlo III, inoltre, (alla sua 18a visita nel Bel Paese) sarà il primo monarca britannico a rivolgersi a una sessione congiunta del Parlamento italiano. Il 10 aprile infine andranno a Ravenna dove celebreranno la cucina tradizionale e il patrimonio culturale locali.

Non dovrebbe esserci, invece, l’incontro con Papa Francesco, posticipato di comune accordo. Il Pontefice, dimesso di recente dall’ospedale Gemelli di Roma, “necessita di un lungo periodo di riposo e recupero”, si leggeva in una nota di Buckingham Palace.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata