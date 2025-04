Accolto con la regina Camilla dal Capo dello Stato

Re Carlo III e la regina Camilla sono a Roma e questa mattina si sono recati in visita al Quirinale. I reali sono stati accolti nel Cortile d’Onore dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e da sua figlia Laura. Dopo l’esecuzione degli inni nazionali, britannico e italiano, i due Capi di Stato hanno ricevuto gli onori militari, per poi assistere al sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale e delle Red Arrows, Pattuglia della Royal Air Force.

“Mentre iniziamo la nostra prima visita in Italia come Re e Regina, non vediamo l’ora di festeggiare il nostro ventesimo anniversario di matrimonio in un posto così speciale, e con persone così meravigliose! A presto, Roma e Ravenna”, avevano scritto Carlo e Camilla sul profilo Instagram ufficiale della Famiglia Reale, postando una loro foto insieme.

