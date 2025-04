Il sovrano britannico accompagnato dal presidente della Repubblica

Re Carlo arriva all’ex Mattatoio di Testaccio, accompagnato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ad accoglierli il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Presenti il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il corrispettivo inglese David Lammy, oltre alla ministra dell’Università Anna Maria Bernini. Gli ospiti assisteranno alla rappresentazione del primo atto dell’ ‘Otello’ di Shakespeare, messa in atto dagli studenti della scuola di arte drammatica Silvio D’Amico. Per l’occasione presenti anche gli attori Luca Zingaretti e Margherita Buy e Gianni Letta, presidente dell’accademia drammaturgica. Seguirà una tavola rotonda a tema energia e ambiente, tema molto caro a Carlo.

