Per i reali britannici in programma incontri istituzionali e un tour culturale, nei 20 anni dalle nozze

Quattro giorni di visita di Stato in Italia con tappe fra Roma e Ravenna. Il programma di Re Carlo III e la Regina Camilla prevede gli incontri con le massime autorità italiane e i festeggiamenti dei 20 anni di nozze. Quello iniziato alle 17.30 di lunedì con l’atterraggio all’aeroporto romano di Ciampino è il diciottesimo viaggio di Carlo in Italia. Il primo avvenne nel 1984, l’ultimo nell’ottobre 2021 per il vertice del G20 a Roma. La Regina Camilla lo ha accompagnato in due di queste visite, nel 2009 e nel 2017.

Il programma della visita di Stato prevedeva anche un incontro con il Papa ma l’appuntamento con il Santo Padre è stato rinviato nei giorni scorsi “di comune accordo” con la Santa Sede per la convalescenza di Francesco dopo il lungo ricovero al Policlinico Gemelli.

All’Altare della Patria, accolti da Crosetto

Re Carlo III e la Regina Camilla del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono arrivati all’Altare della Patria a Roma, dove deporranno una corona di fiori presso la Tomba del Milite Ignoto e renderanno omaggio ai caduti alla presenza delle autorità italiane e del pubblico. I reali britannici sono stati ricevuti dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha presentato loro il capo di Stato Maggiore delle Forze di Difesa, il generale Luciano Portolano, e il capo del Comando operativo delle Forze Terrestri dell’Esercito, il tenente generale Gaetano Zauner. Ad attendere la coppia, una guardia d’onore composta da 200 militari italiani provenienti da Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di Finanza.

I reali britannici, Carlo III e Camilla, hanno deposto una corona di fiori presso la Tomba del Milite Ignoto all’Altare della Patria a Roma. La coppia, una volta arrivata in cima al monumento, si è fermata mentre i due soldati Corazzieri italiani che avevano portato la corona d’alloro su per i gradini l’hanno poggiata. Una volta che la corona è stata deposta, re Carlo ha messo le mani sul nastro della corona. A quel punto un trombettiere ha suonato il ‘Silenzio d’ordinanza’.

Ai piedi della scalinata, poi, Carlo e Camilla hanno incontrato 21 ufficiali e sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri, dell’Esercito, della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare e della Guardia di Finanza. Hanno anche salutato il contingente britannico (21 ufficiali e sottufficiali dei tre servizi con sede presso il Comando Interforze Nato di Napoli). Apprestandosi poi a lasciare l’area a bordo della Bentley che li porterà al Colosseo, i reali britannici hanno ascoltato gli inni nazionali britannico e italiano.

Al Quirinale accolti da Mattarella

Sua Maestà Re Carlo III e la Regina Camilla del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, sono arrivati al Quirinale. I Reali sono stati accolti nel Cortile d’Onore dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e da sua figlia Laura. Dopo l’esecuzione degli inni nazionali, britannico e italiano, i due Capi di Stato hanno ricevuto gli onori militari, prima di assistere al sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale e delle Red Arrows, Pattuglia della Royal Air Force (RAF).

Sua Maestà Re Carlo III e la Regina Camilla accompagnati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e da sua figlia Laura hanno fatto ingresso nella Sala del Bronzino dove i due Capi di Stato hanno conosciuto le rispettive delegazioni. A seguire, dopo lo scambio delle onorificenze, hanno avuto inizio i colloqui nello Studio alla Vetrata. Re Carlo ha ringraziato il Capo dello Stato “per la scorta ricevuta ieri in atterraggio”.

Ha scelto un completo gessato blu chiaro, con cravatta e pochette azzurre, Re Carlo per l’incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale. Soprabito blu royal, e scarpe in tinta, per la Regina Camilla, che indossa anche una spilla appartenuta alla Regina Vittoria, composta da uno zaffiro circondato da diamanti e commissionata per lei dal principe consorte Alberto. Consueto completo blu scuro, invece, per il Capo dello Stato, mentre ha scelto un abito grigio fumo la figlia Laura.

