La vicepresidente del Parlamento Ue risponde alle critiche arrivando al congresso di Azione a Roma

“Il gruppo dei parlamentari del Pd, non tutto il Pd naturalmente, una parte esigua di parlamentari del Pd, dovrebbe sapere che non si incontrano a livello istituzionale soltanto le persone che la pensano come te. C’è una differenza tra funzioni istituzionali e opinione politica, ma questo è l’abc del rispetto delle funzioni istituzionali stesse”. Così la dem Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento Ue, arrivando al congresso di Azione a Roma, interpellata sulle critiche ricevute per avere incontrato una associazione di ex militari israeliani, precisando di non averne parlato con la segretaria Elly Schlein. Il Pd, aggiunge, “è un partito plurale con posizioni complementari tutte legittime“, ma se “è chiaro che non si incontrano soggetti sanzionati, non si incontrano persone che sono entità, che sono oggetto di sanzioni, finché si parla di liberi cittadini mi pare una discussione decisamente surreale”. Picierno ha poi ribadito: “Ho incontrato in qualità di vicepresidente, quindi nella mia veste istituzionale con delega all’antisemitismo e a quello che accade nel Medio Oriente, una associazione di ex militari che mi ha chiesto un appuntamento. Se una associazione di ex militari mi chiede un appuntamento per discutere di antisemitismo, io la incontro, questo non toglie niente alle mie posizioni che sono naturalmente molto distanti da quelle di questa associazione, da quelle di Netanyahu che giudico un criminale politico, un criminale di guerra”.

