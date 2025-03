Bagno di folla per Giorgia Meloni alla chiusura del villaggio ‘Agricoltura è’ a Roma. La premier è arrivata in piazza della Repubblica dove ha fatto il giro di tutti gli stand installati presso il villaggio. L’occasione è stata “ghiotta” per assaggiare le diverse prelibatezze di ciascuna delle regioni presenti. Meloni ha quindi riso e scherzato con tutti gli espositori che le offrivano qualcosa, pur chiarendo di non poter bere alcolici perché impegnata in un fioretto per il periodo della Quaresima. C’è stato anche il momento del ‘Patto degli arrosticini’, goliardicamente celebrato davanti all’esposizione della regione Abruzzo.

