“Quando ero presidente del Consiglio, un vecchio diplomatico diceva che in politica estera se non sei al tavolo sei nel menù. Purtroppo l’Italia di Giorgia Meloni non conta niente ed è nel menù”. Lo dice il leader di Italia viva, Matteo Renzi, a Pompei per la presentazione del suo libro ‘L’influencer’. Ai cronisti che gli chiedono cosa si aspetti dai negoziati in corso a Riad, l’ex premier risponde “la pace, o quantomeno una tregua. Mi dispiace – aggiunge – che ci siano la Russia, l’America, l’Ucraina e l’Arabia Saudita al tavolo e che non ci sia l’Europa. Intanto facciamo i complimenti ai sauditi, agli americani, ai russi e agli ucraini se riescono a trovare un punto di pace che e’ quanto mai necessario”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata