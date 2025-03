“La riapertura del Cpr di Torino? “E’ assolutamente una buona notizia e anche un impegno che il governo ha mantenuto con la città di Torino contro l’immigrazione clandestina che noi intendiamo, contrastare con ogni mezzo. Non cederemo alla prepotenza e alle polemiche di chi in passato ha utilizzato il CPR proprio per fare delle violenze e non certo per la tutela dei diritti di nessuno”. Così Augusta Montaruli, deputata di FdI a margine del IX Congresso Provinciale d del Sindacato Autonomo di Polizia di Torino ‘Garanzie Funzionali e Giuridiche per gli operatori delle Forze dell’Ordine’, Circolo della Stampa di Torino. “Il governo Meloni – ribadisce – non è sotto ricatto di nessuno e non cede assolutamente alla violenza e alla prepotenza, l’ho già detto. Quindi se ci sono delle forze politiche che intendono dar fianco a chi ancora si oppone al Cpr, saranno loro a prendersi le loro responsabilità”. E conclude: “Noi siamo a fianco delle forze dell’ordine sempre, fratelli d’Italia a fianco degli uomini in divisa che sono innanzitutto dei lavoratori ed è inaccettabile il clima di aggressioni fisiche che essi subiscono. Il pacchetto sicurezza va approvato perché contiene misure al loro sostegno”.

