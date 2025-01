La deputata: "Non auguro a nessuno quanto sto subendo ingiustamente". Il partito: "Ad Augusta va tutta la nostra solidarietà"

La deputata di Fratelli d’Italia, Augusta Montaruli, ha fatto una querela per attacchi sessisti su social. “Ancora una volta un’esponente di Fratelli d’Italia è vittima di una vomitevole campagna sessista e diffamatoria, come le fake news diffuse sui social sul conto di Augusta Montaruli, costretta a querelare tutti quei leoni da tastiera che stanno diffondendo notizie false a sfondo sessuale sul suo conto”, ha dichiarato il deputato di FdI, Francesco Filini.

“Ad Augusta va tutta la nostra solidarietà, vogliamo sperare che anche dalla sinistra parlamentare arrivino ferme parole di condanna per chi, oltre a diffondere notizie totalmente inventate, offende un’esponente politica solo perché è donna”.

La denuncia di Montaruli

Ieri Montaruli aveva annunciato di aver sporto “querela verso chi sta diffondendo ancora una volta notizie false nei miei confronti. Tale cattiveria ingenera in me un fortissimo turbamento modificando e limitando la mia vita pubblica e privata. Per questo non intendo smettere di difendermi. Non auguro a nessuno – ha scritto la deputata FdI – quanto sto subendo ingiustamente. Come non mi sono mai sottratta dalle mie responsabilità non intendo neanche fare un passo indietro in quella che è la mia battaglia”.

Poi la replica nel merito agli attacchi subiti: “In ogni caso sappiate che chi è stato accusato di aver acquistato vibratori con soldi della regione era un consigliere regionale del Pd che è stato assolto. Mentre io non sono mai stata imputata né per questo oggetto né per un qualsiasi libro”.

Ho appena provveduto a sporgere querela verso chi sta diffondendo ancora una volta notizie false nei miei confronti Tale cattiveria ingenera in me un fortissimo turbamento modificando e limitando la mia vita pubblica e privata Per questo non intendo smettere di difendermi. — Augusta Montaruli (@augustamontarul) January 15, 2025

Non auguro a nessuno quanto sto subendo ingiustamente. Come non mi sono mai sottratta dalle mie responsabilità non intendo neanche fare un passo indietro in quella che è la mia battaglia. — Augusta Montaruli (@augustamontarul) January 15, 2025

In ogni caso sappiate che chi e’ stato accusato di aver acquistato vibratori con soldi della regione era un consigliere regionale del Pd che è stato assolto. Mentre io non sono mai stata imputata ne’ per questo oggetto ne’ per un qualsiasi libro. Traete voi le vostre conclusioni. — Augusta Montaruli (@augustamontarul) January 15, 2025

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata