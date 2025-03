La leader dem: "Confermo le critiche del Pd, siamo a favore della difesa comune"

“Domani a Bruxelles andrò al vertice del Partito socialista e discuteremo della proposta von der Leyen su cui confermo le critiche del Partito Democratico. Il PD è fortemente a favore della difesa comune che andrebbe sviluppata con investimenti comuni”. Lo ha dichiarato la segretaria del PD Elly Schlein a margine dell’inaugurazione della sede del partito in via Pietro Gennone a Roma.

“Da tempo chiediamo un Next generation Eu di 800 miliardi all’anno che sia un piano industriale, energetico, ambientale, digitale e che sia anche rivolto a investire su una difesa davvero comune, che è una cosa diversa rispetto al riarmo dei singoli 27 Stati”, ha sottolineato la leader dem. “Gli strumenti proposti ieri sono, purtroppo, molto più volti ad agevolare la spesa in difesa nazionale. Su questo noi insisteremo per cambiare queste proposte e lo faremo assieme alle altre forze del Partito socialista europeo”, ha concluso Schlein.

