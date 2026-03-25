Medio Oriente, Netanyahu: "Amplieremo zona di sicurezza in Libano"

Le Forze di Difesa Israeliane hanno eliminato la minaccia di un’invasione di terra ostile nel nord del Paese e creato una “vera e propria zona cuscinetto” in Libano che impedisce tale invasione. Lo ha dichiarato il premier israeliano Benjamin Netanyahu in un incontro con le autorità nel nord di Israele al confine con il Libano. Lo riporta Haaretz. “Stiamo ampliando questa fascia di sicurezza per eliminare la minaccia del fuoco anticarro sulle nostre comunità e creare una zona cuscinetto più ampia”, ha aggiunto Netanyahu.