Torino, il consigliere Ahmed Abdhullai denuncia chi lo ha insultato sui social

Dopo le minacce e gli insulti xenofobi e razzisti ricevuti via social, il consigliere comunale del Pd di Torino, Abdullahi Ahmed, ha deciso di denunciare chi lo ha attaccato su Facebook e Instagram. Domenica, dopo essersi recato al seggio per il referendum sulla magistratura, il consigliere aveva postato un video in cui augurava buon voto ai suoi concittadini, ricordando come e dove recuperare la tessera elettorale. In men che non si dica, il post è stato riempito di commenti negativi, di offese razziste e islamofobe. A LaPresse Abdullahi Ahmed ha ricapitolato quanto accaduto, annunciando di voler sporgere formalmente denuncia.