Accesso Archivi

Accesso Archivi

mercoledì 25 marzo 2026

Ultima ora

Torino, il consigliere Ahmed Abdhullai denuncia chi lo ha insultato sui social

LaPresse
LaPresse
Seguici su Google Discover

Dopo le minacce e gli insulti xenofobi e razzisti ricevuti via social, il consigliere comunale del Pd di Torino, Abdullahi Ahmed, ha deciso di denunciare chi lo ha attaccato su Facebook e Instagram. Domenica, dopo essersi recato al seggio per il referendum sulla magistratura, il consigliere aveva postato un video in cui augurava buon voto ai suoi concittadini, ricordando come e dove recuperare la tessera elettorale. In men che non si dica, il post è stato riempito di commenti negativi, di offese razziste e islamofobe. A LaPresse Abdullahi Ahmed ha ricapitolato quanto accaduto, annunciando di voler sporgere formalmente denuncia.