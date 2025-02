La segretaria dem nel corso della Direzione del partito: "Meloni vassalla di Trump, gravissimo non risponda ad attacchi"

Relazione a tutto campo della segretaria del Pd, Elly Schlein, nel corso della Direzione del partito. “Il pluralismo è e resta un valore, e bisogna far sentire tutti a casa in questo partito. Ma noi supporteremo i referendum sul lavoro e sulla cittadinanza, con rispetto di chi non li ha firmati tutti ma la posizione del partito deve essere chiara. Tra quei referendum c’è quello sul Jobs Act. Oggi siamo in un’altra stagione, nel Paese e nel partito, e una discussione l’abbiamo fatta, per fare passi avanti”, ha detto la leader del Nazareno durante il suo intervento.

Ucraina, Schlein: “Pace non si fa con ricatti su satelliti e terre rare”

“L’Ue rivendichi il ruolo europeo nel tavolo di pace per l’Ucraina“. Così Schlein parlando alla direzione nazionale del partito. “Non siamo nel Farwest – aggiunge – la pace non può essere imposta con ricatti, come abbiamo visto in questi giorni, su terre rare e satelliti”.

Ue, Schlein: “Meloni vassalla di Trump, gravissimo non risponda ad attacchi”

“Sono giorni che Trump, il suo vicepresidente Vance e Musk, alternano insulti e attacchi all’Ue e all’Ucraina ed è gravissimo che la presidente Meloni non abbia detto una parola su questo”, ha detto ancora la leader del Nazareno. “È arrivato in fretta il momento di scegliere” da che parte stare, aggiunge Schlein, “perché da prima della classe, in una relazione privilegiata con la nuova amministrazione, a vassalla in un progetto di disgregazione europea, il passo è molto breve”.

Pd, Schlein: “Presto mobilitazione, vocabolario futuro non lo scrive la destra”

“Il vocabolario del futuro – specificato la segretaria dem – non lo scriverà la destra. Riapriamolo sulla pagina della democrazia e dei diritti e scriviamo insieme un nuovo capitolo. È venuto il momento di discutere le nostre proposte con le migliori energie di questo Paese. Per questo vi annuncio che presto lanceremo la mobilitazione del partito che ci terrà impegnati nei prossimi mesi in tutto il Paese per costruire il progetto per l’Italia. In dialogo aperto con la società e le rappresentanze del lavoro e del mondo produttivo, del terzo settore e delle competenze migliori. Aperto anche ai nostri interlocutori politici, naturalmente. Dobbiamo essere all’altezza della responsabilità storica che ci richiede questo tempo”.

Ue, Schlein: “Serve salto o rischia di essere spazzata via”

Secondo Schlein, ancora, “l’Europa si trova a un bivio: è il momento del coraggio e non delle reticenze”, serve “un salto” o “rischia di essere spazzata via“. “Occorre superare l’unanimità”, aggiunge, e “serve un Next Generation Eu da 800 miliardi l’anno”. “Serve – sottolinea ancora la segretaria dem – una svolta radicale verso un’Europa federale. Su questo sfideremo Meloni a scegliere questa strada e su questo siamo disponibili a fare la nostra parte”.

Separazione carriere, Schlein: “Riforma sbagliata, destra si ritiene sopra legge”

La leader del Nazareno segnale poi che “oggi è in atto uno sciopero dei magistrati contro una riforma che è sbagliata, e che porta una parte della magistratura sotto il governo. Proprio perché questa destra si ritiene al di sopra della legge“.

