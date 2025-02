Ipotesi benefici per più utenti ma per un solo trimestre. Per il bonus sociale la soglia Isee sale a 25mila euro

Gli ultimi dettagli vengono limati in una nuova riunione serale a Palazzo Chigi, ma in ogni caso oggi arriva sul tavolo del Consiglio dei ministri l’atteso decreto del governo per mitigare gli effetti del caro Bollette su famiglie e imprese. Si parla di un pacchetto da circa tre miliardi, con misure concentrate sul breve periodo (tre-nove mesi) proprio per fronteggiare l’emergenza. Verrà adottato un pacchetto di misure che, a quanto si apprende al termine della riunione, va incontro alle esigenze delle famiglie e delle imprese italiane, garantendo un sostegno concreto in un momento di difficoltà economica legato all’aumento dei costi energetici.

Gli interventi, a quanto emerso, sono il risultato di un lavoro costante dei ministri competenti condiviso dalle forze politiche di maggioranza, per dare una risposta rapida e mirata. Il governo continuerà comunque a lavorare per ulteriori iniziative di medio-lungo periodo. La ripartizione dei fondi è in realtà ancora da definire con precisione, ma le cifre totali, a quanto si apprende, sono quelle. Insieme con il decreto Bollette, sul tavolo del Cdm arriverà anche il ddl delega sul nucleare.

Le opposizioni intanto continuano a incalzare il governo, a partire dalla segretaria dem, Elly Schlein, che al tema ha dedicato un passaggio del suo intervento alla direzione del partito. Mentre in una nota congiunta Pd, Avs e M5S chiedono all’esecutivo di accogliere le proposte unitarie sul tema. Anche Italia Viva fa appello al governo.

