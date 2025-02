L'annuncio del ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti. Poi arriva la conferma di Palazzo Chigi: riunione al via alle 9

“Il decreto Bollette andrà in Cdm domani? Sì“. Così il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Tommaso Foti, all’esterno della Camera dei deputati, confermando ai cronisti nel Consiglio dei ministri in programma venerdì 28 febbraio si esaminerà il decreto Bollette.

P.Chigi: “Decreto Bollette domani in Cdm, anche ddl su nucleare”

Il decreto Bollette e il ddl delega sul nucleare saranno sul tavolo del Consiglio dei ministri di domani. Lo conferma ufficialmente Palazzo Chigi nella convocazione. “Il Consiglio dei ministri – si legge – è convocato venerdì 28 febbraio 2025, alle ore 9.00 a Palazzo Chigi, per l’esame del seguente ordine del giorno: Schema di decreto-legge: Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale, di riduzione dell’onere fiscale, nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio (Presidenza – Ambiente e Sicurezza energetica – Economia e finanze); Schema di disegno di legge: Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile (Ambiente e Sicurezza energetica); Schema di decreto legislativo: Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011, e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario – esame definitivo (Affari europei, Pnrr e Politiche di coesione – Economia e finanze); Leggi regionali; varie ed eventuali”.

Bollette, Salvini: “Metteremo su tavolo 3 miliardi per famiglie e imprese”

“Domani mattina abbiamo un Consiglio dei ministri dove contiamo di mettere sul tavolo non parole ma 3 miliardi di euro per abbassare con 2 miliardi le bollette alle famiglie con un reddito Isee più basso e con 1 miliardo venire incontro al caro bollette di piccole e medie imprese e grandi aziende che utilizzano l’energia”, ha detto il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini a ‘Giù la maschera’ su RadioUno.

