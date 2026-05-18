Iran, Trump sente Netanyahu e minaccia Teheran: “Sbrigatevi o di voi non resterà nulla” – La diretta

Una telefonata di trenta minuti abbondanti con il premier israeliano Benjamin Netanyahu e un post minaccioso su Truth. Sulla guerra in Iran, il presidente americano Donald Trump continua a esercitare la massima pressione su Teheran con l’obiettivo di raggiungere un accordo che possa soddisfare i suoi ‘desiderata’ e, nel frattempo, pensa se sferrare un nuovo attacco militare. Proprio questo – secondo fonti israeliane – è stato il tema centrale del colloquio del tycoon con Netanyahu.
“Trump deve prendere una decisione. Se decidesse di riprendere le ostilità, è probabile che Israele verrebbe coinvolto“, hanno spiegato le stesse fonti ai media di Tel Aviv. Benjamin Netanyahu si è detto preparato “a ogni scenario” con Israele che “tiene gli occhi aperti” riguardo a ciò che può accadere nella guerra con l’Iran. In serata poi Trump si è rivolto direttamente ai governanti iraniani con un posto minaccioso tramite il suo social media Truth. “Per l’Iran, il tempo stringe e farebbero meglio a darsi una mossa, in fretta, altrimenti non rimarrà più nulla”, ha scritto il presidente americano che, secondo quanto filtra, martedì dovrebbe tenere una riunione nella Situation Room con il suo team di sicurezza nazionale per discutere le opzioni per un’eventuale azione militare.
Nel frattempo la diplomazia continua a tessere la propria tela nella speranza di fermare l’escalation. Il ministro degli Interni pakistano si è recato in Iran dove ha incontrato il presidente Masoud Pezeshkian mentre il primo ministro di Islamabad, Mohammad Sharif, ha avuto un colloqui con l’omologo qatarino Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani. Nelle ultime ore però i droni sono tornati a volare nel Golfo con un attacco che ha provocato un incendio all’esterno della centrale nucleare di Barakah ad Al Dhafra negli Emirati Arabi Uniti. Non si registrano feriti o danni ma resta il segnale di una tensione evidente, mentre il Medioriente rischia di precipitare nuovamente in una guerra aperta su larga scala che prolungherebbe la crisi energetica globale innescata dal conflitto.
Teheran infine – oltre al blocco sempre in vigore dello Stretto di Hormuz – avrebbe messo sotto la lente di ingrandimento anche i cavi sottomarini che passano sotto al braccio di mare e che veicolano un enorme traffico internet e finanziario tra Europa, Asia e Golfo Persico.
“L’Europa dovrebbe avere un ruolo forte in Medioriente, un’area a cui siamo molto legati. Ciò che accade là è anche di nostro interesse. Pensi solo all’Italia, a come siete vicini all’Africa e allo stesso Medioriente”. Così l’ex premier britannico Tony Blair nel corso di un’intervista a Repubblica. “Oggi, se vuoi sederti al tavolo con gli altri, devi avere qualcosa da portare. E l’Europa deve riconoscere che alla fine l’unica cosa che tutti rispettano davvero è la potenza – spiega Blair – Se vuoi essere potente devi avere forza economica e militare, che nel caso dell’Europa significa affrontare due sfide: la prima è quella della competitività, che in sostanza significa applicare il Rapporto Draghi; la seconda è quella della difesa. I Paesi europei hanno già dimostrato in passato che sono in grado di risolvere grandi problemi: basti pensare alla soluzione che è stata proprio l’Ue. E anche adesso hanno bisogno di riforme e cambiamento”. Per Gaza, sostiene, “esiste un buon piano: Hamas lascia il potere, c’è un nuovo governo palestinese, sostenuto dalla comunità internazionale in base alla risoluzione Onu. Tutto è pronto, ma abbiamo bisogno che Hamas accetti di sostenere il nuovo governo e di non indebolirlo, sia sul piano amministrativo sia su quello della sicurezza. Finché non avremo un accordo, Israele considererà la situazione aperta. Hamas vuole ancora restare lì al potere con le sue armi. Ma dopo il 7 ottobre non c’è modo che qualsiasi governo israeliano ù non importa chi lo guidi ù permetta a chi ha compiuto quegli atti di restare al potere. Allo stesso tempo è importante far uscire l’esercito israeliano da Gaza e fermare la devastazione. E l’unico modo per farlo – ed è ciò che il piano prevede – è avere un governo diverso, e quindi non dare più agli israeliani alcuna ragione di continuare l’azione militare, perché a quel punto Hamas non ha più potere”. Per Blair “bisogna lavorare sul piano politico e finanziario, ma soprattutto su quello politico. Abbiamo raccolto molto denaro, molti impegni a contribuire, che ritengo verranno onorati perché tutti sono colpiti dalle condizioni in cui vive oggi la popolazione di Gaza. Prima partiamo, meglio è. Se la guerra in Iran aggrava il quadro generale del Medioriente? Dobbiamo vedere come andrà a finire. Possono esserci opinioni diverse su ciò che hanno fatto gli Stati Uniti, ma alla fine, il punto centrale, ossia che l’Iran non debba avere un’arma nucleare, è corretto. Poi si può discutere di come arrivare al risultato. E perché questa guerra finisca deve essere chiaro che il tema del nucleare va affrontato e che lo Stretto di Hormuz deve essere aperto e non soggetto a restrizioni”.
Apertura di seduta in calo per le Borse europee con le tensioni tra Stati Uniti e Iran. i prezzi del petrolio hanno fatto un balzo dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avvertito Teheran che “il tempo stringe”, mentre i negoziati tra Stati Uniti e Iran per porre fine definitivamente al conflitto sono in fase di stallo. Il Dax di Francoforte cede lo 0,52%, il Cac 40 di Parigi lo 0,97%, il Ftse 100 di Londra il 0,19% e l’Ibex 35 di Madrid lo 0,52%. Negativo anche l’Aex di Amsterdam che arretra dello 0,42%.
Il comandante della Jihad islamica Wael Abdel Halim e la sua figlia 17enne Rama sono rimasti uccisi in un attacco missilistico israeliano che ha preso di mira la periferia di Baalbek, nel sud del Libano. Lo riporta l’agenzia libanese Nna.
Squadre di soccorso e ambulanze sono ancora al lavoro sul posto per rimuovere le macerie e cercare eventuali sopravvissuti.
Sabato il presidente americano, Donald Trump, ha incontrato i membri di spicco del suo team per la sicurezza nazionale per discutere le prossime mosse nella guerra contro l’Iran.
Lo riporta la Cnn, citando una fonte a conoscenza dell’incontro, avvenuto nel golf club di Trump in Virginia. Al meeting hanno partecipato il vicepresidente, JD Vance, il segretario di Stato, Marco Rubio, il direttore della Cia, John Ratcliff, e l’inviato speciale Steve Witkoff.
In una serie di post pubblicati sul suo profilo Truth nelle ultime ore, il presidente americano, Donald Trump, ha anche condiviso una mappa del Medioriente, cui è sovrapposta una bandiera americana, con una serie di frecce che indicano l’Iran. In un’altra immagine, intitolata ‘Forza spaziale’, si vede Trump spingere un pulsante rosso per dare il via a una serie di attacchi da parte della forza spaziale degli Stati Uniti.