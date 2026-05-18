Serie A, vittorie per Lecce e Cremonese: la retrocessione si deciderà all’ultima giornata

La Cremonese mantiene vive le speranze di salvezza superando 1-0 in trasferta l’Udinese. Decisiva la rete di Vardy al 9′. I grigiorossi restano terz’ultimi in classifica con un punto di ritardo dal Lecce e all’ultima giornata sfideranno il Como.

Un Lecce che si salva in extremis da una situazione complicatissima: una rete messa a segno da Stulic al 96′ consente infatti ai pugliesi di espugnare 3-2 il campo del Sassuolo e mantenere il punto di vantaggio sulla Cremonese. Nell’ultima giornata di campionato i salentini ospiteranno il Genoa. I pugliesi erano andati in vantaggio per due volte con Cheddira al 14′ e al 35′ ma in entrambi i casi erano stati ripresi dalle marcature di Lauriente al 20′ e Pinamonti all’82’.

Cagliari-Torino 2-1, sardi vincono in rimonta

Il Cagliari batte 2-1 in rimonta il Torino e raggiunge matematicamente la salvezza. Ad andare in vantaggio erano stati gli ospiti con Obrador al 37′ ma i padroni di casa hanno ribaltato la situazione già nel corso del primo tempo con le reti di Sebastiano Esposito al 39′ e Mina al 45′.