La leader del Pd: "Ci devono dire chi ha spiato un direttore di giornale e attivisti"

“Il governo ieri, calpestando la dignità di questo Parlamento, ha detto che non voleva rispondere alle domande delle opposizioni sul perché un direttore di giornale e degli attivisti siano stati spiati con un software in uso soltanto a enti statali. Oggi invece Nordio viene, risponde e smentisce Mantovano, ma non fa chiarezza“. Lo ha dichiarato la segretaria del PD Elly Schlein, all’esterno di Montecitorio, dichiarando sul caso Paragon. “Non possiamo andare per esclusione, ci devono dire loro chi ha spiato un direttore di giornale e degli attivisti. Il governo la smetta di nascondersi e risponda a questa domanda davanti al Paese”, ha concluso Schlein.

