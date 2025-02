“Ringrazio tutti voi per aver intrapreso un’iniziativa a cui anche noi abbiamo poi voluto dare il nostro pieno supporto. Una battaglia giusta, che ci vedrà insieme nei prossimi mesi”. Così Elly Schlein segretaria del PD, in occasione del suo intervento al 4° congresso nazionale di +Europa, a Roma, parlando del referendum sulla cittadinanza. “Facendo autocritica, laddove è mancato il coraggio negli anni passati alla nostra forza politica, oggi il Partito Democratico, insieme a voi e alle nuove generazioni di italiane e italiani dice che chi nasce e cresce in Italia è italiano“. Per questo motivo, ribadisce Schlein, “è stato sbagliato non cambiare prima questa legge che oggi vogliamo cambiare insieme a voi e a milioni di italiane e italiani che la pensano come noi, perché già stanno crescendo insieme nelle scuole”, conclude la segretaria.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata