“Sul Lazio, se ritiene, ne parla l’amico senatore Durigon. Mi sembra che ci sia un problema di partecipazione e condivisione. E’ chiaro che se non discuti, ragioni insieme di rifiuti, lavoro, sicurezza, infrastrutture e sanità, è difficile. Gli uomini soli al comando che non dialogano con gli altri di solito non fanno molta strada”. Matteo Salvini, a margine di una conferenza stampa alla Camera trova il tempo di lanciare un avvertimento al presidente della Regione Lazio Francesco Rocca dopo mesi di litigi interni alla Giunta che rischiano di paralizzare l’attività della Regione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata