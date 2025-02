Alla Camera informativa alle 12.15, al Senato nel pomeriggio

IN AGGIORNAMENTO – Informativa dei ministri dell’Interno e della Giustizia, Matteo Piantedosi e Carlo Nordio, sul caso Almasri, alle 12.15 alla Camera. Nel pomeriggio l’informativa al Senato.

Non c’è, come da programma, Giorgia Meloni. E sono assenti anche i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini nel corso dell’informativa dei ministri della Giustizia e dell’Interno Carlo Nordio e Matteo Piantedosi sul caso Almasri.

Piantedosi: “Almasri non è mai stato interlocutore del governo”

Almasri “non è mai stato interlocutore del governo per quanto riguarda la materia complessa delle migrazioni”. Lo ha detto il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi durante l’informativa alla Camera. “Prima di giungere in Italia Almasri è transitato in diversi Paesi europei”, spiega Piantedosi. “Il suo ultimo viaggio risale al 6 gennaio, provenendo da Tripoli è solo transitato da Fiumicino per recarsi a Londra senza essere dunque sottoposto a controlli di frontiera”. “Il 13 gennaio” è rientrato in Area Shengen, il 15 gennaio “tra Bonn e Monaco la sua autovettura è stata sottoposta a un controllo, controllo durante il quale Almasri ha mostrato un biglietto ferroviario con il suo nome, ed è stato poi lasciato andare”.

Piantedosi spiega che il cosiddetto “foglio blu” era stato prima di tutto diffuso in Germania, poi in altri Paesi, poi a Torino è arrivata la diffusione del cosiddetto “foglio rosso”. Almasri era stato fermato su un’auto con targa tedesca per un controllo, ma non arrestato. Poi una volta diffuso il “foglio rosso” “la Questura di Torino verificava la banca dati degli ‘alloggiati’ e alle tre del mattino” arrestava Almasri.

Piantedosi aggiunge poi che la decisione di espellere Almasri è stata presa per la “sicurezza dello Stato e tutela dell’ordine pubblico“.

Parla il ministro Nordio: “Incertezze, inesattezze, grossolane contraddizioni”

Il primo a parlare è stato il ministro Carlo Nordio, riassumendo le vicende. Il 18 gennaio “la Cpi emetteva un mandato di arresto internazionale nei confronti di Almasri per una serie di reati. Il mandato di arresto è arrivato domenica 19 gennaio alle ore 9.30 con una notizia informale e l’arresto trasmessa via email da un funzionario Interpol alle ore 12.37, sempre domenica”, una “comunicazione assolutamente informale, priva di dati identificativi e priva del provvedimento in oggetto e delle ragioni sottese. Non era nemmeno allegata la richiesta di estradizione”. “L’ambasciatore dell’Aja successivamente trasmetteva al Dipartimento per gli affari di giustizia la richiesta di arresto provvisorio”. “La comunicazione della procura di Torino” al Ministero della Giustizia “perveniva ad arresto già effettuato“. Nordio evidenzia che il Ministro “non è solo un organo di transito delle richieste della Cpi, un passacarte, ma è organo politico che deve meditare queste richieste in funzione di contatto con altri ministeri e altri organi dello Stato”.

Nordio fa anche una ‘battuta’ perché sostiene che sul suo documento ci fosse scritto che era iscritto al registro degli indagati e non semplicemente ‘indagato’ e dice che gli fa “tenerezza” l’avviso di indagine: “Ma non è che ero iscritto all’associazione dei bocciofili” dice Nordio, scatenando applausi in Aula. “Ho dimostrato subito la disponibilità a essere ascoltato per chiarire una vicenda dove ci sono state tante incertezze, inesattezze e grossolane contraddizioni da parte di uffici che vedremo“.

A un certo punto in Aula si sente un pochino di caos, e Nordio si riferisce direttamente al deputato di Avs Bonelli: “Non avete letto le carte, parlate del nulla”, dice Nordio, riferendosi a una contestazione da parte di Bonelli su una data riferita dal ministro durante l’informativa.

“L’atto è arrivato in lingua inglese, peraltro senza essere tradotto” ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio facendo scattare i primi mugugni da parte delle opposizioni. “C’è Google translate”, ha urlato qualcuno.

La riforma della Giustizia

“Ogni altra mia iniziativa sarebbe stata impropria e frettolosa” e non potevo non “rilevare queste tantissime anomalie” contenute nel mandato della Cpi, insistendo sul fatto che “la Corte si è corretta e ha rilevato dei difetti cercando di cambiarli cinque giorni dopo, perché si era accorta che aveva fatto un immenso pasticcio, non so perché abbiano agito in modo così frettoloso”.

“Quello che mi ha deluso è l’atteggiamento di una parte della magistratura che si è permessa di sindacare l’operato del ministro senza leggere le carte” dice ancora il Ministro. “Una cosa che può essere perdonata ai politici – aggiunge – ma non a chi per mestiere le carte è deputato a leggerle”. “A una certa parte della magistratura dico che se questo è il loro modo di intervenire, in modo per così dire sciatto, diventa molto molto molto più difficile” dialogare.

“L’altro giorno un magistrato ha ringraziato perché ha detto che abbiamo compattato la magistratura, ma sono io che ringrazio perché hanno compattato il governo, se prima c’erano esitazioni ora non ci sono più, andremo avanti fino alla riforma finale“.

Gli interventi in Aula

“Sono contento che Almasri non sia libero in Italia ma sia in Libia, sono contento perché ci sarebbero potute essere delle ritorsioni per gli italiani in Libia, sono contento del ruolo dell’Italia nel dialogo con l’Africa” dice Donzelli. “Questo arresto non c’entra niente col tema dell’immigrazione”.

Schlein: “Avete liberato un torturatore”

Elly Schlein attacca la premier Meloni dicendo che ci sarebbe dovuta essere lei in Aula e che non deve “parlare ai suoi follower” ma spiegare “all’Italia” perché il nostro Paese ha perso credibilità perché ha scelto di “liberare e riaccompagnare a casa un torturatore libico“. Schlein ha aggiunto che c’è contraddizione nel racconto di Nordio poiché prima dice che non poteva leggere le carte perché lunghe e in inglese, ma poi ha dichiarato di aver “addirittura” rilevato alcune contraddizioni.

“Ci state dicendo che i criminali per sicurezza è meglio liberarli e lasciarli fuori dal carcere? Se Almasri rappresenta una minaccia alla sicurezza in Italia, perché non in Libia dove lo avete rimandato?”. “Le sue non sono le parole di un Ministro da ma da legale di un torturatore”. “Mentre discutiamo di un criminale impunito che voi avete graziato proponete leggi per trasformare la vostra immunità in impunità”.

“Ha un atteggiamento da presidente del Coniglio” che “scappa e scappa”.

