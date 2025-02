L'attacco della leader del Pd dopo l'informativa di Nordio e Piantedosi: "Scappa, scappa. Ma qui doveva esserci lei"

Elly Schlein attacca la premier Meloni dicendo che ci sarebbe dovuta essere lei in Aula a parlare di Almasri e che non deve “parlare ai suoi follower” ma spiegare “all’Italia” perché il nostro Paese ha perso credibilità perché ha scelto di “liberare e riaccompagnare a casa un torturatore libico“. La leader del Pd ha attaccato la presidente del Consiglio poiché all’informativa alla Camera sul caso Almasri si sono presentati i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi, ma non la premier. Schlein ha aggiunto che Meloni “ha un atteggiamento da presidente del Coniglio” che “scappa e scappa”.

Schlein ha poi spiegato che c’è contraddizione nel racconto di Nordio poiché prima dice che non poteva leggere le carte perché lunghe e in inglese, ma poi ha dichiarato di aver “addirittura” rilevato alcune contraddizioni.

“Ci state dicendo che i criminali per sicurezza è meglio liberarli e lasciarli fuori dal carcere? Se Almasri rappresenta una minaccia alla sicurezza in Italia, perché non in Libia dove lo avete rimandato?”. “Le sue non sono le parole di un Ministro da ma da legale di un torturatore”, ha detto attaccando Nordio. “Mentre discutiamo di un criminale impunito che voi avete graziato proponete leggi per trasformare la vostra immunità in impunità”.

