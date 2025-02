Per Fratelli d’Italia oggi è stato il giorno dell’arroccamento a difesa della segretaria e premier Giorgia Meloni nella sua personale “battaglia” contro la magistratura. Tanti i fronti aperti con le toghe: l’affaire Almasri, il rinvio a giudizio di Daniela Santanchè, la sentenza sui migranti mandati in Albania e prontamente rispediti in Italia. Fronti che per Fratelli d’Italia rappresentano una vera e propria dichiarazione di guerra nei confronti di Meloni e del partito tutto e che sono stati oggetto, tra le altre cose, di discussione nella direzione di FdI di questa mattina. “Sono convinto che chi governa debba fare qualunque cosa sia giusta per difendere la Nazione” , ha subito chiarito il ministro della Difesa Guido Crosetto. “Sento moltissimi cittadini davvero indignati. Tra l’altro appellandosi a norme o sentenze europee, l’Italia è l’unico Paese che non può mandare a casa nessuno”, ha affermato il senatore Lucio Malan. “Il governo Meloni e Fratelli d’Italia vanno avanti nella lotta all’immigrazione legale di massa nonostante ci sia chi fa di tutto per provare a ostacolare chi combatte il traffico di esseri umani”, ha aggiunto Galeazzo Bignami, capogruppo di FdI alla Camera.

