Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale le Nazionali italiane di tennis femminile e maschile vincitrici del BJK Cup e della Coppa Davis, per celebrare le vittorie del 2024, complimentandosi con gli atleti azzurri. Assente Jannik Sinner.

“E’ stato un anno di grandi successi, non è che li celebriamo noi sono stati ampiamente celebrati, con entusiasmo, dai nostri cittadini. Qui sottolineiamo questa stagione straordinaria, la Coppa Davis per il secondo anno consecutivo. Ha tre piani quindi la aspettiamo una terza volta, non necessariamente subito. La Davis è poi felicemente accompagnata quest’anno dalla BJK Cup femminile. Personalmente ho seguito entrambi gli eventi in modo attento e costante, complimenti davvero. Non sono i soli successi, anche le Olimpiadi lo sono state con l’oro di Errani e Paolini e il bronzo di Musetti. L’anno è iniziato bene con la vittoria di Sinner agli Australian Open. E già la finale raggiunta da Vavassori e Bolelli è un risultato, sarà per la prossima volta”, ha detto il Capo dello Stato.

“Siete stati straordinariamente bravi, eccezionali. Questo appuntamento sottolinea come abbiate posto il tennis ai vertici mondiali, ma soprattutto ad un maggiore livello di popolarità e di pratica e questo fa ben sperare per le prossime leve” ha concluso Sergio Mattarella.

