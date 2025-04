Il presidente della Campania a margine della presentazione dei lavori del nuovo ospedale pediatrico Santobono

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervistato a margine della presentazione dei lavori del nuovo ospedale pediatrico Santobono, svoltasi presso la Sala De Sanctis di palazzo Santa Lucia, ha parlato anche in merito alla situazione dei Campi Flegrei. “Ho fatto una richiesta di un aiuto per le rate dei mutui che stanno pagando i residenti nella zona a rischio, ma anche di dilazione di contributi per le imprese. Mi ha risposto il ministro Musumeci confermandomi che questo tema sarà all’attenzione del governo. Abbiamo lanciato questa idea, mi pare sia stata accolta”, ha dichiarato De Luca.

