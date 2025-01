Durante la seduta approvata anche la proposta di legge a tutela dei soggetti affetti da celiachia

Il tema dell’organizzazione e della gestione dei servizi di trasporto sanitario in regime di emergenza e urgenza al centro dei lavori della Commissione Sanità. La Commissione, presieduta da Nicola Baiocchi (FdI), vice Romano Carancini (Pd), è infatti chiamata ad esprimere il parere sullo schema di delibera di Giunta regionale che contiene gli indirizzi funzionali, le convenzioni con le associazioni di volontariato e gli enti del terzo settore, l’approvazione del modello di rendicontazione delle spese sostenute per i servizi. L’esame del parere è stato accompagnato, nella seduta odierna, dall’audizione del Direttore dell’Agenzia regionale sanitaria, Flavia Carle, e del Dirigente del Settore Sistema integrato delle emergenze, Andrea Fazi. “Lavoro imponente nell’ottica di mettere ordine al settore con il coinvolgimento e il contributo degli operatori del terzo settore – ha evidenziato il Presidente Baiocchi – il tutto per arrivare ad offrire un trasporto sanitario efficiente e di alta qualità”. L’esame del parere, i cui relatori sono i consiglieri Giorgio Cancellieri (Lega) e Romano Carancini (Pd), proseguirà la prossima settimana con il confronto con i rappresentanti delle Croci, Anpas e Misericordie.

Gli altri punti all’ordine del giorno

Nella stessa seduta la Commissione ha approvato a maggioranza la proposta di legge che contiene interventi a tutela dei soggetti affetti da malattia celiaca, il cui primo firmatario e relatore di maggioranza è il consigliere Marco Ausili (FdI), relatore di minoranza, Maurizio Mangialardi (Pd). Finalità della legge, quella di migliorare le condizioni di vita dei soggetti celiachi attraverso la definizione di linee guida per la preparazione, somministrazione e vendita di prodotti senza glutine. La Regione riconosce inoltre l’importanza della diffusione di presidi di ristorazione che garantiscano la somministrazione di tali prodotti.

