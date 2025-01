La decisione dell'Ufficio di presidenza

Faro della Commissione Antimafia sull’applicazione dell’art. 41-bis e dell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario, le norme che disciplinano rispettivamente il cosiddetto ‘carcere duro’ applicato ai detenuti particolarmente pericolosi e la concessione di benefici penitenziari ai condannati per reati particolarmente gravi. LaPresse apprende da fonti della Commissione Antimafia che l’Ufficio di Presidenza ha deciso l’apertura di un filone d’inchiesta sull’applicazione del 41-bis e sulle novità introdotte all’articolo 4-bis in merito ai benefici penitenziari concessi a soggetti detenuti per gravi reati di mafia. Nel 2022 una modifica dell’art. 4-bis ha eliminato il divieto di concedere benefici penitenziari ai condannati previsti dalla norma salvo che nei casi di collaborazione con la giustizia: ora l’accesso è possibile anche ai detenuti non collaboranti, a determinate condizioni.

