Giuseppe Licata lascia Italia Viva ed entra in Forza Italia. Oggi l’annuncio da parte del consigliere regionale lombardo. “Il passaggio da Italia Viva a Forza Italia è una scelta che faccio in maniera convinta. Ho iniziato questa fase di riflessione dopo le elezioni europee, quando è tramontato il progetto del terzo polo a cui ho creduto io per primo e a cui ho lavorato tanto, un progetto che è stato dichiarato finito. Ho iniziato questa fase di riflessione ma anche di confronto con tante tanti amici e compagni di viaggio che oggi mi porta a questa scelta convinta. Una scelta che faccio per ragioni di contenuti e di progetti che voglio continuare a portare avanti in Lombardia, progetti concreti e precisi che riguardano le infrastrutture, i temi del cyberbullismo, l’attenzione alle famiglie, alla denatalità. Tanti progetti che voglio continuare a portare avanti insieme adesso, a Forza Italia che mi darà maggiori strumenti per poter condurre queste battaglie. Si tratta anche di una scelta di coerenza valoriale: Forza Italia è un partito che si sta rinnovando, che sta coniugando i valori liberali con l’attenzione ai più fragili e alla solidarietà e questo per me è molto importante. Di contenuti portati avanti in maniera fin troppo ideologica dalla sinistra che invece richiedono azioni concrete che mi impegnerò per primo a farlo dall’interno di Forza Italia”, ha dichiarato Licata.

