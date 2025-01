“L’anno scorso eravamo insieme (con il Comune di Roma, ndr). Certo, l’atteggiamento per la targa non mi ha messo in condizioni di poter avere una commemorazione. Mi sono sentito con il sindaco e l’assessore Smeriglio. Se si avvierà realmente un percorso condiviso la mia disponibilità è ovviamente totale, ci mancherebbe”. Questo il commento del presidente della regione Lazio, Francesco Rocca, in occasione della deposizione di una corona di fiori per commemorare i morti della strage di Acca Larentia: “Non ci sono morti di serie A e morti di serie B quando dobbiamo ricordare. Le polemiche di questi giorni per me sono vergognose”. Il riferimento è alla questione legata alla targa in ricordo di una delle vittime, Stefano Recchioni, fatta rimuovere il 30 dicembre scorso dal comune di Roma dopo le proteste di ANPI e altre sigle politiche per via della firma ‘I camerati’ alla fine della lapide commemorativa: “Non avete commemorato insieme al comune di Roma perché il comune ha tolto la targa?” chiede un giornalista a Rocca, che risponde: “Io non mi sono sentito di commemorare con il comune in questa giornata”. “Se critico la rimozione della targa anche con la scritta da camerati? Stava qui da decenni. Fare questo gesto in questi giorni… si poteva scegliere un percorso per una memoria condivisa. Individuare una targa comune. Si potevano fare tante cose, ma a distanza di pochi giorni l’ho trovata una provocazione inutile. Dopo anni ci si sveglia e si fa distruggere quella targa?” è la spiegazione del governatore, che poi conclude: “Quando il dito indica la luna, che è la pacificazione e un percorso di dialogo, l’imbecille guarda il braccio”. Dal canto suo, l’amministrazione capitolina risponde attraverso l’assessore Giulio Bugarini, che ha portato il saluto della giunta deponendo anche lui una targa in memoria dei tre ragazzi uccisi: “Non giova a nessuno fare una gara tra mettere e togliere. Lo sforzo delle istituzioni e di tutte le forze politiche dopo tanti anni è quello di trovare un linguaggio comune per raccontare quei fatti. C’è stata anche la richiesta, avanzata dall’assessore alle politiche sociali, di fare attraverso la nostra commissione toponomastica una targa con una condivisione di parole e firme istituzionale per ricordare quei fatti”.

