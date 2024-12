Foto da Facebook

Il Pd: "Ennesima provocazione fascista, rimuoverla immediatamente"

Targa firmata ‘camerati’ affissa vicino ad Acca Larentia. “E’ stata affissa abusivamente stanotte a via Evandro (50m da Acca Larentia) ennesima provocazione fascista. Abbiamo già chiesto al Comune di Roma di rimuoverla immediatamente”. Lo scrive su Facebook il segretario del Pd Roma, Enzo Foschi.

Foschi ha pubblicato l’immagine della targa affissa in ricordo di Stefano Recchioni, ventenne militante di destra morto a Roma il 9 gennaio 1978 in seguito alle ferite riportate durante gli scontri con le forze dell’ordine nel quartiere Tuscolano, avvenuti il 7 gennaio durante le manifestazioni seguite lo stesso giorno all’Agguato di via Acca Larentia, in cui morirono Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta.

Sulla targa, firmata ‘i camerati’, si legge: ‘Chi si è sacrificato nei valori eterni della tradizione è esempio immortale nella rivoluzione’.

