Il ministro della Difesa ad Atreju: "Mi auguro buone notizie da Gaza"

(LaPresse) “Non c’è nessuno al mondo che oggi possa fare previsioni sullo scenario siriano. Lo stiamo seguendo tutti, ci auguriamo che la scenario non peggiori. In Siria si confrontano gruppi diversi, non c’è un gruppo egemone. Tutte le nazioni stanno cercando di fare in modo che la nuova Siria non riapra la guerra civile e i primi gesti di questa leadership sono sembrati positivi”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto a margine di un dibattito sul palco di Atreju. “Nessuno può scommettere sul futuro ma tutti ci stiamo muovendo affinché non si apra una nuova ferita. Abbiamo raggiunto con difficoltà una tregua in Libano, mi auguro che nei prossimi giorni arrivino buone notizie anche su Gaza”, ha aggiunto Crosetto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata