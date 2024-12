“Questa città si affeziona a tutti i sindaci e Paolo Pillitteri in questi anni non ha fatto altro che mantenere vivo il suo amore per la città”. Queste le parole di Bobo Craxi, nipote di Paolo Pillitteri, a margine dei funerali a Milano dell’ex sindaco meneghino morto lo scorso 5 dicembre a 84 anni. “Nonostante sia stato travolto dalle vicende di Tangentopoli – ha spiegato Craxi, figlio secondogenito dell’ex leader socialista Bettino – ha però mantenuto, come segno di responsabilità, la sua dedizione per la città. Non l’ho mai sentito criticare un sindaco, non ho mai sentito dalla sua bocca parole di critica verso il suo successore e questo spesso accade. Invece, Paolo, da questo punto di vista, ha sempre avuto un senso civico”.

