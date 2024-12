Si tratta della 74esima fiducia dell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni

Il Governo, attraverso l’intervento in Aula del ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, ha posto la questione di fiducia sul decreto Ambiente, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico’. I voti, secondo quanto ha stabilito la conferenza dei capigruppo, sono attesi martedì prossimo.

Fiducia numero 74 posta dal governo Meloni

Quella posta alla Camera sul decreto Ambiente è la 74esima fiducia chiesta dal Governo Meloni nel corso di questa legislatura. Sono 44 quelle che l’esecutivo ha posto a Montecitorio e 30 quelle sin qui votate in Senato

