La premier: "Sud locomotiva d'Italia nel 2023"

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sentito il Consiglio dei ministri, ha affidato oggi al ministro Tommaso Foti le deleghe relative agli Affari europei, alla coesione territoriale e all’attuazione del Pnrr. La premier, secondo quanto spiegano fonti di palazzo Chigi, “ha mantenuto in capo a sé il coordinamento delle politiche per il Sud e ha avviato, da subito, una ricognizione all’interno del governo in merito a quanto già realizzato per rafforzare lo sviluppo del Mezzogiorno, ai programmi in atto e alle proposte ancora da implementare, in particolare su incentivi, infrastrutture e investimenti”.

Sud locomotiva d’Italia nel 2023

Come la stessa Meloni ha ricordato recentemente, viene sottolineato, “nel 2023 il Sud è stato la locomotiva d’Italia, con Pil e occupazione in crescita sopra la media nazionale e un forte impulso alle esportazioni”. “È intenzione della presidente del Consiglio procedere su questo percorso con ancora maggiore determinazione”, concludono le fonti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata