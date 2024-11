Il Procuratore di Napoli Nord, Maria Antonietta Troncone, ha lanciato un appello al Ministro Nordio nel corso della conferenza stampa a seguito dello sgombero di 36 appartamenti occupati abusivamente all’interno del Parco Verde di Caivano. “Vorrei sottolineare la rilevanza e l’estensione del territorio che fa parte del circondario di questo ufficio giudiziarie. 19 Comuni a Nord di Napoli contraddistinti da un’elevata densità criminale. A fronte di ciò le risorse in campo, destinate a questo ufficio nel suo complesso, sono tutt’ora largamente insufficienti. Credo che vi debba essere una maggiore sensibilità e attenzione nei confronti di questo ufficio giudiziario, per garantire risultati di giustizia e legalità. Un appello che rivolgo soprattutto al Ministero, che è preposto a fornire le risorse. Quindi il Ministero deve essere consapevole che il lavoro fatto per noi è assolutamente incompleto. Occorre integrarlo adeguatamente”.

