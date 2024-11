Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è a Torino, dove ha visitato la ‘Fondazione Einaudi‘ in occasione dei 150 anni dalla nascita di Luigi Einaudi. Accolto dal presidente della Regione Alberto Cirio, il sindaco Stefano Lo Russo e il prefetto Donato Cafagna, Mattarella poi si è recato al Museo Egizio per dare il via alle celebrazioni del bicentenario. Nel pomeriggio, infine, la visita al Lingotto Fiere per la cerimonia inaugurale dell’Assemblea Anci.

